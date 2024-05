POL-NB: Balkonbrand in Anklam (LK Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) -



Am 24.05.24, gegen 23.40 Uhr, kam es in der Lübecker Straße in Anklam

zum Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Neben zwei

Streifenwagen des Polizeihauptrevieres Anklam waren 20 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Anklam und ein RTW im Einsatz.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Feuer

bereits durch den 37-jährigen deutschen Wohnungsinhaber gelöscht

worden war. Ein Hausbewohner bemerkte die Flammen und verständigte

umgehend den Wohnungsinhaber, welcher bereits schlief. Der 37-Jährige

begann umgehend mit der Brandbekämpfung und konnte das Feuer vor dem

Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte auf dem Balkon gelagerter

Unrat. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100,- EUR geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt und waren zu keinem Zeitpunkt

gefährdet

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache

aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971/2512-224, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





