POL-NB: Brand mit hohem Sachschaden in Neuensund (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 24.05.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines

landwirtschaftlichen Unternehmens in Neuensund zu einem Brand. Nach

derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Pumpeinheit an die Güllesilos

angeschlossen, um aus diesen Gülle abzupumpen. Einige Zeit später

geriet die Pumpe aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Zur

Brandbekämpfung waren 38 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

Neuensund, Strasburg, Rothemühl Wilhelmsburg und Jatznick eingesetzt.

Diese hatten den Brand nach ca. eineinhalb Stunden gelöscht. Personen

wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

500.000 Euro geschätzt.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell