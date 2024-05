POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn Rostock

Rostock (ots) -



Am 24.05.2023 ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein schwerer

Verkehrsunfall auf der Rostocker Stadtautobahn. Aus bislang

unbekannter Ursache geriet im Baustellenbereich zwischen den

Abfahrten Zoo und Schutower Kreuz ein PKW Mercedes in den

Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der

90-jährige Kraftfahrer des PKW wurde eingeklemmt und musste

schwerverletzt durch die Feuerwehr geborgen werden. Der 57-jährige

Fahrer des LKW blieb unverletzt. Die Stadtautobahn war in dem Bereich

bis 16:00 Uhr vollgesperrt. Derzeit läuft die Bergung der beteiligten

Fahrzeuge. Die Schadenshöhe wird auf 100.000 EUR geschätzt.



