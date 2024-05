POL-ANK: Exhibitionistische Handlungen in Greifswalder Innenstadt - Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden

Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag (24.05.2024) gegen 12:30 Uhr meldete eine Hinweisgeberin einen Mann in der Mühlenstraße in der Greifswalder Innenstadt, der exhibitionistische Handlungen an sich durchführen soll. Die Hinweisgeberin und Geschädigte beschrieb, dass sie im Vorbeigehen den vor dem Stadthaus sitzenden Beschuldigten dabei beobachtete, wie er sichtbar an seinem Glied manipulierte. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen 39-jährigen afghanischen Mann handeln. Den Blick soll der Beschuldigte dabei auf eine Gruppe von vier bis fünf Kindern gerichtet haben, die gegenüber in einer Entfernung von ca. 20 Metern auf einer Bank saßen. Begleitet waren die Kinder von ihren Eltern, die die Hinweisgeberin auch auf den Mann aufmerksam machte. Leider konnte die Gruppe durch die Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden. Um den Tatverdacht der exhibitionistischen/sexuellen Handlungen vor Kindern zu erhärten, werden insbesondere die Eltern der Gruppe gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540 224 zu melden.



