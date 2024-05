LWSPA M-V: Zweiter Teil der Maritime Safety Days - positives Fazit der Wasserschutzpolizei

Mecklenburg-Vorpommern (ots) -



Nachdem sich der zweite Part der gemeinsamen Themenkontrollwochen der Wasserschutzpolizeien der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dem Ende neigte, zieht die Wasserschutzpolizei MV eine positive Bilanz.

Auch in diesem Jahr standen im Zeitraum vom 09. bis 20. Mai 2024 die Chartersportboote und privat genutzten Sportboote im Mittelpunkt der Kontrollen. Bei insgesamt 871 kontrollierten Wasserfahrzeugen konnten 217 Verstöße festgestellt werden. Bei dem Großteil der Verstöße handelte es sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit mündlichen Verwarnungen (44) oder Verwarngeldern (105) geahndet wurden.

Weitere 59 Ordnungswidrigkeiten mündeten in entsprechenden Bußgeldverfahren. Das Niveau der Straftaten bewegte, wie schon im Vorjahr (6), mit insgesamt 8 Verstößen auf einem niedrigen Stand.

Um den präventiven Charakter der Kontrollen Rechnung zu tragen, wurden insbesondere die sicherheitsrelevante Ausrüstung, notwendige Zeugnisse und die Fahrtauglichkeit der Sportbootführenden kontrolliert. Das Ziel der Maritime Safety Days ist die Verhütung von Beeinträchtigungen und Schädigungen im Schiffs- und Sportbootverkehr.



