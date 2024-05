POL-SN: Fahrscheinkontrolle endet mit zwei verletzten Personen - Täter flüchtig

Schwerin (ots) -



Bei einer gestrigen Fahrscheinkontrolle entzog sich ein ertappter Fahrgast der Personalienfeststellung, verletzte bei seiner Flucht eine Angestellte und schlug auf eine weitere Person ein.



Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gestern gegen 10:45 Uhr in der Straßenbahn an der Leibnizstraße (Mueßer Holz) zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Folge einer Fahrscheinkontrolle. Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger wurde von einer der beiden Kontrolleurinnen angesprochen. Nach einem kurzen verbalen Austausch versuchte der Täter sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Beim Versuch dies zu verhindern, verletzte sich die 32-jährige Kontrolleurin. Ein weiterer Fahrgast kam den beiden Frauen zu Hilfe, ließ aber vom Täter ab, als der Unbekannte mehrfach auf ihn einschlug. Der 35-jährige Schweriner wurde am Kopf sowie im Bauchbereich verletzt und vor Ort medizinisch behandelt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin wird nun die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0385/5180-2224 oder persönlich).



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell