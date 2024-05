POL-LWL: Fischadler verursacht Stromausfall

Dobin am See (ots) -



Mit dem Bau seines Horstes auf einem Strommast zwischen Alt und Neu Schlagsdorf hat ein Fischadler am frühen Donnerstagabend einen Stromausfall in der Region verursacht. Wie ein Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgungsbetriebes mitteilte, suche sich vermutlich immer der gleiche Fischadler seit einigen Jahren den gleichen Nistplatz auf dem Strommast aus. Jedoch führte sein Nestbau erneut zu einem Kurzschluss, der wiederum den Stromausfall zur Folge hatte. Um die Störung zu beseitigen wurde der Adlerhorst gegen 20:30 Uhr durch Mitarbeiter des Stromversorgungsbetriebes im Beisein von Polizeibeamten entfernt.



