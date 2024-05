POL-GÜ: Buntmetall im Fokus - Einbrecher erbeuten Material im Wert von 34.000 Euro in Bentwisch im Landkreis Rostock

Bentwisch (ots) -



Nachdem bislang unbekannte Täter in Bentwisch im Landkreis Rostock in das Objekt einer ortansässigen Firma eingebrochen sind und hier Buntmetall im Wert von 34.000 Euro entwendeten, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.



Am frühen Morgen, etwa 05:45 Uhr, wurden Mitarbeiter der Firma auf den Sachverhalt aufmerksam und informierten die Polizei. Aufgrund des umfangreichen Spurenaufkommens am Tatort kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Die gesicherten Beweismittel werden nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet.



Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmenobjekt, indem sie vermeintlich mehrere Fenster einschlugen. Im Kontext der ersten Überprüfung hatten es die Täter wohl auf Kupferkabel sowie Kupferstangen abgesehen.



Der hierdurch entstandene Stehlschaden wird seitens des Firmenbetreibers auf etwa 34.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen die entstandenen Sachschäden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell