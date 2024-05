POL-HST: Trickbetrug durch vermeintlichen Bankmitarbeiter

Landkreis V-R (ots) -



Wieder waren Trickbetrüger auf der Suche nach einem neuen Opfer. Dabei wurde die 44-jährige deutsche Geschädigte aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen am 17.05.2024 telefonisch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter getäuscht. Der Anrufer nutzte augenscheinlich die Telefonnummer des Geldinstitutes.



Der 44-Jährigen wurde verdeutlicht, dass auf ihrem Konto eine "Fishing-Bewegung" zu verzeichnen sei und Geld von diesem abgebucht wird. Um das zu verhindern, sollte sie ihm den SecoreGo TAN herausgeben. Als sie ihm diesen telefonisch gab, verabschiedete er sich und erklärte, dass sie Post bekommen würde.



Durch die Weitergabe der TAN kam es zu einer Überweisung von 1.000 Euro.



Mitarbeitende von Kreditinstituten fragen niemals am Telefon nach Kontozugangsdaten oder TAN-Nummern für Online-Überweisungen. Erhalten Sie einen solchen Anruf, legen sie umgehend auf, bevor die Betrüger sie von ihrer vermeintlichen Seriosität überzeugen können und melden den Sachverhalt ihrem zuständigen Polizeirevier oder bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de.



