POL-ANK: Korrektur - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B197 LK Vorpommern-Greifswald)

Wie in der heutigen Pressemitteilung um 00:59 Uhr mitgeteilt, ereignete sich am 23.05.2024, gegen 18:50 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der B197(siehe Pressemitteilung unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5785935).



Bei dem Unfall wurden der 53-jährige Fahrer des Pkw Ford und der 28-jährige Fahrer des VW Transporters leicht verletzt. Die Mitfahrer im VW, ein 9-jähriger Junge und die 27-jährige Beifahrerin, erlitten schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen.



