POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der B197 (LK Vorpommern-Greifswald)

Anklam (ots) -



Am 23.05.2024, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich auf der B197 ein

schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der

53-jährige Fahrer eines PKW Ford die B197 aus Anklam kommend und

beabsichtigte nach links auf die B109 in Richtung Greifswald

abzubiegen. Dabei missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache die

Vorfahrt eines entgegenkommenden VW-Transporters. Es kam zum

Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden der

53-jährige und der 28-jährige Fahrer des VW leicht verletzt. Die

Mitfahrer im VW, ein 9-jähriger Junge und ein 7-jähriges Mädchen,

erlitten schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Alle

Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam

auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA zum

Einsatz.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro

geschätzt. Während der Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme

musste die B197 für etwa drei Stunden teilweise voll gesperrt werden.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



