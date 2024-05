POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am 23.05.2024 kam es um 21:07 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der

Güstrower Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Dort soll nach

ersten Erkenntnissen eine größere Gruppe von ca. 20 bis 30 Personen

eine männliche Person vor sich hergetrieben haben. Aus dieser Gruppe

heraus sollen ca. acht Beschuldigte den 26-jährigen deutschen

Geschädigten wiederholt mit Schlägen und Fußtritten angegriffen

haben.



Eine Zeugin soll zunächst versucht haben, die Tat durch Rufe zu

unterbrechen. Als dies misslang, soll sie beabsichtigt haben, den

Geschädigten mit ihrem PKW aus dem Gefahrenbereich zu holen. Zu

diesem Zweck sei sie zu dem Geschädigten und der Gruppe um ihn herum

gefahren. Sie habe unmittelbar vor diesen gebremst. Jedoch zu spät,

so dass ein 15-jähriger deutscher Angreifer durch den PKW erfasst und

leicht am Arm verletzt wurde. Diesbezüglich wird durch die Polizei

ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet.



Die durch die Polizei umgehend eingesetzten Funkstreifenwagen trafen

wenig später vor Ort ein. Als die Beamten den Geschädigten von den

Angreifern wegführen wollten, versuchte dieselbe Zeugin die

Polizisten von diesem wegzureißen. Dies konnte durch die Beamten

unterbunden werden. Es wird in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen

tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte gefertigt.



Durch die Beamten konnten vor Ort zwei Personen festgestellt werden,

die nach ersten Erkenntnissen zu den Angreifen gehörten. Es handelt

sich um zwei 15-jährige Deutsche. Diese wurden nach Abschluss der

Maßnahmen vor Ort entlassen.



Hintergrund zu dem Angriff soll sein, dass die Gruppe, welche den

Geschädigten verfolgt hat, ihn aus einer Vielzahl von Warnmeldungen,

die derzeit in verschiedenen sozialen Medien und Messenger-Diensten

kursieren, wiedererkannt hat. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall

leicht verletzt und wurde durch die Beamten zunächst zum

Polizeirevier Lichtenhagen gebracht zur weiteren Sachverhaltsklärung.



Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen schwerem Landfriedensbruch und

gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer in diesem Zusammenhang

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten diese beim

Polizeirevier Lichtenhagen unter 0381/77070 mitzuteilen.

Zeugenhinweise können aber auch über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jede sonstige Polizeidienststelle

mitgeteilt werden.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



