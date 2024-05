POL-NB: Beschossene Fensterscheibe

Neubrandenburg (ots) -



Am 22.05.2024 um 20:50 Uhr wurde über die Einsatzleitstelle bekannt, dass im Reitbahnviertel in Neubrandenburg Einschusslöcher an einer Fensterscheibe einer Wohnung festgestellt wurden.



Nachdem sie von einer Geschäftsreise nach Hause kamen, bemerkten die Bewohner, eine 29-jährige deutsche Frau und ihr 29-jähriger deutscher Mann, dass die Fensterscheibe eines Zimmers ihrer Wohnung beschädigt wurde.



Nach bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass durch unbekannte Täter die Fensterscheibe mittels unbekanntem Gegenstand beschossen wurde. Die erste Scheibe der Doppelverglasung wurde durchschossen, die zweite ist beschädigt. Die drei vorhandenen Einschusslöcher haben einen Durchmesser von circa zwei Millimetern.



Es entstand ein Schaden in Höhe von 100,00 Euro.



Ein Tatzeitraum kann nicht exakt benannt werden, jedoch wird er grob auf den 15.05.2024 bis zum 22.05.2024 eingegrenzt.



Wer im Bereich des Reitbahnweges möglicherweise Etwas beobachtet oder gehört hat, was mit dem oben geschilderten Sachverhalt in Verbindung gebracht werden könnte, meldet sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell