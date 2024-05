POL-ANK: Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines LKW auf der B109 bei Ferdinandshof

Ferdinandshof (ots) -



Am heutigen Tag (23.05.2024) gegen 08:00 Uhr kam es auf der B109, Höhe Heinrichsruh zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines LKW mit Anhänger. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Dabei wurden sowohl die Bankette als auch ein Baum beschädigt. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 140.000 Euro. Die B109 musste zeitweise voll- bzw. halbseitig gesperrt werden. Aufgrund der komplizierten Bergung bleibt die Fahrbahn voraussichtlich noch für mehrere Stunden voll gesperrt.



