POL-GÜ: Güstrower Verbindungschaussee nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Etwa 13:15 Uhr ereignete sich in der Verbindungschaussee ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW. Die Verbindungschaussee ist bis auf Weiteres voll gesperrt.



Nach ersten Erkenntnissen stießen beide am Unfall beteiligten PKW ungebremst frontal zusammen. Warum der aus Richtung Neukruger Straße kommende PKW von der eigenen Fahrspur in den Gegenverkehr geriet ist derzeit noch unklar und Gegenstand der vor Ort andauernden Verkehrsunfallermittlungen. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen vor Ort abgeschleppt werden. Nach aktuellem Stand erlitten die insgesamt vier Insassen der beteiligten Fahrzeuge nur leichte Verletzungen. Die medizinische Versorgung der am Unfall beteiligten Personen dauern jedoch an.



Detaillierte Angaben zu den Personen, den PKW sowie auch der Schadenshöhe liegen noch nicht vor.



