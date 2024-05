Presseeinladung: Christian Pegel übergibt Förderzusage für neues Gemeinschaftshaus in Neverin

Am Montag überreicht Landesinnenminister Christian Pegel eine Förderzusage in Höhe von 300.000 Euro in der Gemeinde Neverin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an den Bürgermeister der Gemeinde Nico Klose.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 27. Mai 2024, 18.30 Uhr

Ort: Gemeindehaus Neverin,

Neubrandenburger Str. 48, 17039 Neverin

Der Neubau des Gemeinschaftshauses soll für die Freiwillige Feuerwehr Neverin mit einer Werkstatt, neuem Umkleide- und Sanitärbereich sowie einer Kleiderkammer, einer Schleuse zur Lagerung der kontaminierten Schutzausrüstung und eine Stiefelwaschanlage ausgestattet werden. Für die Feuerwehr-Fahrzeuge werden zwei Stellplätze errichtet.

In dem Gemeinschaftsgebäude sollen Schulungs- und Beratungsräume neben den feuerwehrtechnischen Aktivitäten auch von der Gemeinde für Versammlungen, Beratungen und Veranstaltungen genutzt werden können.

Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.