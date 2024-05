POL-LWL: PKW-Diebstahl in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots) -



Nach dem Diebstahl eines PKW BMW X4 in Neustadt-Glewe in der Nacht zu Donnerstag sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Auto unter einem Carport auf dem Privatgrundstück in der Rudolf-Tarnow-Straße. In der Zeit von 22:30 Uhr bis 05:30 Uhr soll der graue BMW X4 (Baujahr 2014) entwendet worden sein. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874-4110) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



