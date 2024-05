POL-HST: Seniorin in Wustrow vermisst - Polizei bittet weiterhin um Mithilfe

Wustrow (ots) -



Bereits seit Dienstag (21.05.2024) gegen 17:30 Uhr wird die 80-jährigere Seniorin, in Wustrow vermisst. Sie befand sich im Urlaub in einer Ferienunterkunft und ist auf Grund einer Demenzerkrankung orientierungslos, sowie dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.



Die Vermisste ist ca. 1,55m groß, schlank und hat kurze graue Haare. Bekleidet ist sie mit einer gelben Bluse, einer schwarzen Hose und einer grünen Jacke. Die Öffentlichkeitsfahndung finden Sie unter folgenden Link: https://bit.ly/3V6ppLb



Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr unter anderem mit dem Einsatz des Polizeihubschraubers, Fährten- und Rettungshunden und Drohnen blieben bislang erfolglos.



Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien weiterhin um Mithilfe bei der Suche der Vermissten. Hinweise werden im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 oder jeder anderen Polizeidienststelle sowie im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell