POL-LWL: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Grabow - Polizei bittet um Mithilfe

Gegen 04:00 Uhr am vergangenen Mittwochmorgen (22.05.2023) meldete sich ein Zeitungsausteller bei der Polizei und teilte einen stark beschädigten Zigarettenautomaten in der Goethestraße in Grabow mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgrund einer herbeigeführten Explosion zerstört. Trümmerteile beschädigten im Umfeld unter anderem einen Zaun und konnten durch eingesetzte Beamte noch in einem Umkreis von 12 Metern aufgefunden werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass Zeugen gegen 01:40 Uhr ein explosionsartiges Geräusch wahrnehmen konnten.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Der Sach- und Stehlschaden kann bisher noch nicht beziffert werden. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874-4110) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



