Presseeinladung: Christian Pegel übergibt in Greifswald eine Förderzusage für die Kita „Regenbogen“

Landesbauminister Christian Pegel übergibt am Montag dem Oberbürgermeister der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Dr. Stefan Fassbinder die Zusage für eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1 Million Euro für den Neubau der Kita „Regenbogen“.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 27. Mai 2024, 15 Uhr

Ort: Ernsthofer Wende 5, 17491 Greifswald

Die Kita „Regenbogen“ ist eine gesundheitsfördernde Sport-, Spiel- und Bewegungskita für 60 Mädchen und Jungen im Krippenalter und 111 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. Neben einer Vollküche wird auch ein Sportraum Plus in den Bau integriert. Der Neubau erfolgt direkt neben dem jetzigen Gebäude, sodass die Kinder während der Bauzeit in der Einrichtung bleiben können.

Die Fertigstellung soll Anfang 2026 erfolgen.