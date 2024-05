POL-NB: Letzter Ferientag endet auf dem Revier

Waren (Müritz) (ots) -



Den Dienstagabend haben zwei Jugendliche aus der Region am Warener Altstadtcenter genutzt, um dort mutmaßlich einzubrechen und Alkohol zu stehlen. Gegen 23:35 Uhr rief eine Zeugin die Polizei. Sie war auf das Klirren einer Scheibe und ein Alarmsignal aus Richtung des Centers aufmerksam geworden. Sie sah zwei Personen fliehen.



Zwei Streifenwagen positionierten sich eine Minute später im Bereich Friedensstraße und Altstadtcenter. Sie suchten nach den beiden Tatverdächtigen - und fanden sie im Durchgangsbereich zwischen Center und Friedensstraße.



Sie hatten Alkohol im Wert von etwa 25 Euro dabei. Zudem hatten sie mehrere frische Verletzungen, die zu den Einbruchsspuren passten. Für sie ging es also weiter ins Revier.



Die beiden 15-jährigen polizeibekannten Jugendlichen wurden nach Ende der Maßnahmen an Angehörige übergeben.



Gegen sie wird von der Kripo nun weiter ermittelt wegen des Vorwurfs des Diebstahls und der Sachbeschädigung.



Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.



Die Jugendlichen sind deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell