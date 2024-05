POL-HRO: Vier Personen bei Unfall in Rostock leicht verletzt

Rostock (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus in Rostock sind am Mittwochmittag (21.05.2024) vier Personen leicht verletzt worden.



Gegen 11:45 Uhr befuhr ein Linienbus die Straße Am Vögenteich aus Richtung August-Bebel-Straße kommend in Fahrtrichtung Südring. Auf Höhe der St.-Georg-Straße musste der Busfahrer an der dort befindlichen Fußgänger-Ampel eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem zuvor mehrere Personen die Straße überquert haben sollen. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Personen und dem Bus kam es nicht. Durch die abrupte Bremsung wurden vier im Bus befindliche Fahrgäste leicht verletzt.



Die Frauen im Alter von 27, 55, 63 und 86 Jahren wurden zur weiteren Behandlung in Rostocker Kliniken verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache hat das Rostocker Kriminalkommissariat übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell