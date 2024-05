POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Touristikbahn in Heringsdorf

Heringsdorf (ots) -



Heute Mittag gegen 12:30 Uhr kam es in der Delbrückstraße in Heringsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter VW und einer Zugmaschine mit Anhängern zur Personenbeförderung (Touristikbahn). Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete die 31-jährige deutsche Fahrzeugführerin des Transporter VW die Vorfahrtsregeln, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit der polnischen Touristikbahn kam. Weder die 31-Jährige, noch der 29-jährige polnische Fahrzeugführer der Touristikbahn sowie die 30 Fahrgäste wurden dabei verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.



