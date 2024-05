POL-ANK: Kradfahrerin wird bei Verkehrsunfall in Ueckermünde schwer verletzt

Ueckermünde (ots) -



Heute Vormittag (22.05.2024) kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Pkw auf der Belliner Straße in Ueckermünde, bei dem die 35-jährige deutsche Kradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bediente bzw. drehte die 35-Jährige nach dem Start ihres Rollers mit Automatikgetriebe am Gasgriff ohne dabei die Bremse zu betätigen, wodurch das Fahrzeug anfuhr. Durch die Vorwärtsbewegung und den Versuch das Krad festzuhalten, wurde der Gasgriff weitergedreht und das Fahrzeug wurde schneller, wodurch es schließlich zur frontalen Kollision mit dem Pkw Dacia kam. Die Kradfahrerin wurde schwer verletzt ins Klinikum nach Ueckermünde verbracht. Der 48-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw Dacia blieb unverletzt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.800 Euro.



