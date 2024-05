POL-HST: Nachmeldung zur Unfallflucht mit offenbar geklauten Pkw in Barth

Barth (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 17.05.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5781478 wird ergänzend nachberichtet:



Am Nachmittag des 17.05.2024 meldete ein Hinweisgeber bei der Polizei, dass er nördlich von Barth in der Nähe vom Fuchsberg einen Pkw im Graben festgestellt hätte. Nach intensiver Suche erreichten auch die eingesetzten Beamten den abgelegenen Fundort. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den zuvor als gestohlenen gemeldeten Pkw VW Touareg - in der Nähe wurden auch leere Sprit-Kanister gefunden.



Der Pkw wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.



