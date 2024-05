POL-ANK: Nachmeldung zum Brand eines Wohnwagens auf einem Campingplatz in Bansin

Bansin (ots) -



Wie bereits berichtet wurde, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.05.2024) gegen 01:00 Uhr zu einem Brand in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz in Bansin (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5782350). Zur Unterstützung der kriminalpolizeilichen Arbeit wurde ein Brandursachenermittler als Sachverständiger eingesetzt. Nach Abschluss der ersten Arbeiten am Brandort kann derzeit eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die Polizei hat zunächst eine fahrlässige Brandstiftung aufgenommen, es wird aber gegenwertig auch geprüft, ob ein technischer Defekt vorliegt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Cindy Trehkopf

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell