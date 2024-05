POL-HST: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in Grimmen

Grimmen (ots) -



Am heutigen Mittwochmorgen (22.05.2024), gegen 00:13 Uhr, kam es in Grimmen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ausgangspunkt sollen persönliche Differenzen zwischen den Beteiligten im Vorfeld gewesen sein.



In einer Wohnung in der Berthold-Brecht-Straße hatte sich eine dreiköpfige Personengruppe (zwei Deutsche im Alter von 35 und 36 Jahren und ein Syrer im Alter von 30 Jahren) zusammengefunden und trank gemeinsam Alkohol. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich augenscheinlich noch in den Hausflur verlagerte.



Neben den Polizeibeamten kamen auch Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung des 35-Jährigen Deutschen und 30-jährigen Syrers vor Ort.



Hohe Alkoholwerte (1,74, 2,70 und 1,75 Promille) wurden im Zuge durchgeführter Atemalkoholtests festgestellt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung bleiben zu ermitteln.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gegenseitigen gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell