POL-GÜ: Einbrecher steigen in Fleischerei und Bäckerei in Bentwisch ein

In den heutigen Morgenstunden kam es in einem Einkaufcenter in der Hansestraße in Bentwisch zu einem Einbruch in eine dort ansässige Fleischerei und Bäckerei. Nachdem sich der bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Filialen verschafft und diese durchsucht hatte, wurde er gegen 03:25 Uhr offenkundig durch Sicherheitspersonal gestört und brach seine Tathandlung ab. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200EUR. Angaben zum Stehlschaden können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Sanitz führt nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



