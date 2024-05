POL-GÜ: Einbrecher entwenden Bargeld aus LKW-Tresor in Sievershagen bei Rostock

Sievershagen (ots) -



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem bislang unbekannte Täter am frühen Morgen des 21.05.2024 zunächst in einen Lieferwagen einer Bäckereikette eingebrochen und hier aus einem verbauten Tresor Bargeld entwendet haben sollen.



Laut vorliegenden Erkenntnissen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens habe sich der Sachverhalt im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 06:45 Uhr in der Lieferzone eines Einkaufscenters in Sievershagen ereignet. Der 53-jährige Fahrer des LKW befand sich zum Tatzeitpunkt in der örtlichen Filiale. Bei dessen Rückkehr habe er festgestellt, dass sowohl die Fahrertür, als auch der im Fahrerhaus befindliche Tresor gewaltsam geöffnet wurden. Zur Höhe des entwendeten Gelbetrages werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht.



Der Kriminaldauerdienst befand sich im Einsatz, um die Tatortarbeit zu gewährleisten. Es wurden diverse Spuren gesichert, die im weiteren Verfahren ausgewertet werden müssen.



Einer ersten Einschätzung zufolge kann der entstandene Sachschaden mit etwa 1000 Euro beziffert werden.



