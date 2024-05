POL-NB: Suche nach 80-Jährigem

Waren (Müritz) / Warnemünde (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einem 80-Jährigen, der sich in Waren aber auch in Warnemünde aufhalten könnte.



Weitere Informationen: https://tinyurl.com/24jm3rmc



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell