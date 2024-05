Vermisster 80-Jähriger in Waren und Warnemünde gesucht

Details anzeigen Das Ganzkörperfoto zeigt Heinz Rennmann aktuell. Daneben ist sein Gesicht auf einem älteren Passbild zu sehen. Das Ganzkörperfoto zeigt Heinz Rennmann aktuell. Daneben ist sein Gesicht auf einem älteren Passbild zu sehen.

Seit Dienstag, 21.05.2024, wird der 80 Jahre alte Heinz Rennmann vermisst. Er wurde zuletzt in seiner Betreuungseinrichtung am Hafen in Waren (Müritz) gegen 13:00 Uhr gesehen. Nachdem er zur Abendbrotzeit nicht wie gewohnt zurückkam, meldete ihn das Personal gegen 17:00 Uhr als vermisst.

Heinz Rennmann ist 1,82 Meter groß und schlank bis dünn. Er hat kurze graue Haare und einen weiß-grauen kurzen Vollbart. Er trug gestern einen grünen Pullover, eine graue Jogginghose und blaue Turnschuhe sowie ein blaues Basecap.

Heinz Rennmann ist erst seit Kurzem in Waren und lebte zuvor in Warnemünde. Da er schon häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Rostock fahren wollte, könnte er sich auch dort oder in Warnemünde aufhalten. In Frage kommen zum Beispiel der Zoo und seine alte Wohngegend in Warnemünde „Am Wendebecken“.

Daher erstreckt sich das Suchgebiet neben Waren (Müritz) auch auf die Hansestadt und das Ostseebad.

Der Vermisste ist regelmäßig zu Fuß allein unterwegs. Manchmal ist er aber desorientiert. Er könnte Zug- oder Busfahrern aufgefallen sein oder auch in Einkaufsmärkten oder sonstigen Läden, die Lebensmittel anbieten. Denn sehr wahrscheinlich hat er nichts zu Essen mit.

Die Diensthunde der Polizei waren bereits im Einsatz. Ebenfalls wurden beide Regionen, in denen er sich aufhalten könnte, durch die Polizei geprüft. Bisher ohne Erfolg.

Wer Heinz Rennmann sieht oder gesehen hat, informiert bitte umgehend die Polizei in Waren unter 03991/1760 oder via Notruf 110.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.