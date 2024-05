Presseeinladung: Vorstellung von zwei Löschfahrzeugen für „Zukunftsfähige Feuerwehr“

Zum Förderprogramm für „Zukunftsfähige Feuerwehr“ in Mecklenburg-Vorpommern gehört auch die Landesbeschaffung von je 40 Löschgruppenfahrzeugen 20 (LF 20) und Tanklöschfahrzeugen 3000 (TLF 3000). Am Freitag werden beide Musterbaufahrzeuge an der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow vorgestellt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 24. Mai 2024, 14 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophen-

schutz M-V, Sandstr. 12, 17213 Malchow

Die Zuschläge für die Herstellung und Lieferung wurden für die LF 20 an „Rosenbauer Deutschland“ und für die TLF 3000 an die Firma Schmitz Feuerwehrtechnik aus Sachsen-Anhalt vergeben. Die Gemeinden können eine Förderung pro Fahrzeug von 70 bis 80 Prozent erhalten. (Siehe dazu unsere Pressemitteilung Nr. 261/2022)

Mit dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 50 Millionen Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert. Dafür stehen zwei Vorhaben im Fokus, bei denen die vom Land organisierte Zentralbeschaffung zu höherer Wirtschaftlichkeit führen soll.

Im bereits abgeschlossenen ersten Projektteil wurden insbesondere für kleine Feuerwehren 265 Tragkraftspritzenfahrzeuge Wasser (TSF-W) beschafft. Der zweite Teil mit der Auslieferung der LF 20 und TLF 3000 wird 2024 fortgeführt.

Auch die Landkreise und kreisfreien Städte haben bereits von dem Förderprogramm profitiert und – basierend auf den Lehren aus dem Großfeuer bei Lübtheen im Sommer 2019 – insgesamt elf geländegängige Tanklöschfahrzeuge speziell für den Waldbrandschutz erhalten.

Mehr Infos zum Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ finden Sie auf der Webseite des Innenministeriums: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Zukunftsf%C3%A4hige-Feuerwehr/