LWSPA M-V: Diebstahl von vier Außenbordmotoren

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 20.05.2024, 17:30 Uhr und dem 21.05.2024, 15:53 Uhr, von vier Motorbooten, die an einem Bootsanleger in Raben Steinfeld am Schweriner Innensee festgemacht waren bzw. dort an Land lagen, vier Außenbordmotoren im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin nahm eine Strafanzeige auf und setzte die Außenbordmotoren in polizeiliche Fahndung.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die WSPI Schwerin (Tel. 0385-55576-0) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

