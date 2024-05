POL-LWL: Unfall mit einer leichtverletzten Frau auf der B 5

Alt Krenzlin/Picher (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B 5 zwischen Picher und Alt Krenzlin ist am Dienstagvormittag eine 53-jährige Autofahrerin leichtverletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die 53-Jährige auf Höhe des Abzweiges Alt Krenzlin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Autofahrerin zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus. Die B 5 musste aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Ersten Hinweisen zur Folge könnte die 53-Jährige ein abbiegendes Fahrzeug zu spät erkannt haben und wich daher nach rechts aus.



