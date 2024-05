POL-LWL: 73-Jährige zu Fuß auf der A 14 unterwegs

Ludwigslust (ots) -



In der Nacht zu Dienstag griffen Polizisten eine 73-jährige Frau auf, die zu Fuß auf dem Standstreifen der A 14 in Fahrtrichtung Dresden lief. Nach eigenen Angaben befand sie sich über Pfingsten auf Überraschungsbesuch bei Freunden in Hamburg, hatte dort aber niemanden antreffen können. Ihr Zug zurück nach Berlin sei nicht weitergefahren, weshalb sie sich nun per Taxi, Anhalter und zu Fuß weiterbewegen wollte. Die Polizisten brachten die rüstige Dame zum Bahnhof nach Ludwigslust, wo sie noch vor Mitternacht einen Zug nach Berlin bekam.



