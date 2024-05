POL-HST: Freilaufender Hund sorgt für Polizeieinsatz auf der Bundesautobahn A20

A20/Tribsees (ots) -



Bereits am Freitag (17.05.2024) rief ein freilaufender Hund die Polizei auf den Plan. Der Hund konnte auf der Autobahnbrücke Tribsees festgestellt werden. Die eingesetzte Polizei bremste den Verkehr auf der Autobahn 20 herunter, um einen Verkehrsunfall mit dem Hund zu verhindern.



In Fahrtrichtung Stettin wurde der Hund in Schrittgeschwindigkeit zunächst verfolgt, dann wechselte er die Straßenseite Richtung Lübeck und verschwand im Straßengraben. Nach kurzer Zeit befand er sich erneut auf der Autobahn, diesmal allerdings Richtung Lübeck, wo er später vor Erschöpfung liegen blieb.



Eine 21-jährige Beamtin nutzte diesem Umstand, um eine Leine anzulegen. Hierbei schnappte der Hund unerwartet nach der Polizistin und biss zu. Eine Versorgung der Wunde schloss sich im nahegelegenen Krankenhaus an.



Der Hund wurde im Weiteren in eine Tiernotaufnahme verbracht, von wo er am selben Tag, nach Rücksprache mit einem Amtstierarzt vom Hundehalter abgeholt werden konnte.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell