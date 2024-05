POL-HRO: Mutmaßliche Fahrraddiebe nach Hinweis einer aufmerksamen Zeugin gestellt

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen gegen zwei Männer aufgenommen, die am vergangenen Freitag (17.05.2024) nach einem Zeugenhinweis gestellt werden konnten.



Gegen 13:00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Rostock und informierte über zwei verdächtige Personen in der Nähe eines Fahrradständers in Rostock Diedrichshagen. Nach ersten Angaben sahen sich die Männer die dort abgestellten Räder an. Als die Personen die Zeugin bemerkten, entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Die Mitarbeiterin eines Hotels gab zudem an, dass sie die Männer als mögliche Fahrraddiebe eines zurückliegendes Vorfalls wiedererkannt hätte. Die hinzugerufenen Beamten konnten die beschriebenen Männer im Nahbereich feststellen.



Bei einer Durchsuchung vor Ort sowie an den Wohnanschriften der polizeibekannten 34- und 45-jährigen Männer konnten unter anderem Werkzeug sowie ein Fahrradrahmen und ein E-Bike aufgefunden werden. Der Rahmen und das E-Bike waren als gestohlen gemeldet worden und wurden sichergestellt.



Ob die tatverdächtigen Deutschen auch für weitere zurückliegende Delikte als Täter in Betracht kommen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell