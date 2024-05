POL-LWL: Autofahrer nicht angeschnallt - Polizei stellt Führerschein sicher

Leezen (ots) -



Aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes wurde am Sonntag in Leezen ein 55-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten einen Atemalkoholwert von über 2 Promille beim Fahrer fest und seinen Führerschein sicher. Der Mann gab später an, sowohl am Vorabend bei einer Feier als auch am Morgen diverse alkoholische Getränke zu sich genommen zu haben. Nach der Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus wurde dem 55-Jährigen untersagt, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell