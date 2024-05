POL-LWL: Mann entglast Bushaltestelle und Autoscheiben in Parchim

Parchim (ots) -



Mit seinen Fäusten und einem Stein soll am Sonntag ein 30-jähriger Mann eine Bushaltestelle und diverse Scheiben an zwei PKW entglast haben. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der 30-Jährige zunächst gegen 03 Uhr morgens mit seinen Fäusten die Scheiben der Bushaltestelle im Juri-Gagarin-Ring ein. Durch einen Rettungswagen wurde er zur Behandlung seiner Schnittverletzungen an der Hand in ein Krankenhaus eingeliefert. Etwa 8 Stunden später entglaste der gleiche Tatverdächtige nun mit einem Stein in der Hand diverse Scheiben von zwei PKW im Juri-Gagarin-Ring. Der 30-jährige Türke musste erneut zur Behandlung seiner Handwunden und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung gegen den Tatverdächtigen. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.



