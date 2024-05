POL-SN: Kind nach Unfall leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Freitagabend wurde eine sechsjährige Radfahrerin durch einen Unfall mit einem Auto leicht verletzt.



Das syrische Mädchen habe ersten Erkenntnissen zu Folge die Straße überquert und sei hier mit dem hinteren Teil des Autos eines 44-jähriges deutschen Mannes aus dem LK Ludwigslust Parchim kollidiert. Beim Sturz verletzte sich das Kind leicht. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich am 18.05.2024 gegen 18:20 Uhr in der Leibnizstraße im Mueßer Holz.



Zur Verhinderung von Unfällen, insbesondere mit Beteiligung von Kindern, sind die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Schwerin in allen Kindertagesstätten und Grundschulen in Schwerin aktiv. In den Veranstaltungen erlernen bzw. vertiefen die Minderjährigen die richtigen Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Wichtig ist, dass dieses Wissen im privaten Umfeld fortlaufend wiederholt und angewandt wird.



Zu diesem Unfall hat das Kriminalkommissariat Schwerin die Ermittlungen aufgenommen. Ihre Aufgabe wird es sein, die Ursachen des Zusammenstoßes zu klären.



