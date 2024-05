POL-LWL: Säugling sperrt sich in Auto ein

Grabow (ots) -



Nachdem sich ein 8-Monate altes Baby am Freitagabend bei Grabow selbst in einem Auto eingeschlossen hat, konnte die Polizei den Säugling befreien.



Während einer kurzen Pause auf einem Rastplatz erhielt der Junge den Fahrzeugschlüssel zum Spielen und verblieb allein im Auto. Kurzzeitig verließ der 23-jährige Vater den PKW als dieser bemerkte, dass das Fahrzeug verschlossen wurde. Da eigene Rettungsversuche erfolglos blieben, schlugen die alarmierten Polizisten eine Seitenscheibe des PKW ein und der besorgte Vater konnte seinen weinenden Sohn beruhigen. Durch umherfliegende Glasscherben verletzte sich bei der Rettungsaktion ein Polizist leicht am Arm.



