POL-GÜ: Unbekannte Täter beschmieren mehrere Gebäude in der Rostocker Innenstadt

Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Täter vermeintlich in der vergangenen Nacht mehrere Gebäude der Innenstadt sowie auch die Hausfassade der Jüdischen Gemeinde Rostock in der Augustenstraße beschmiert haben sollen.



Im Kontext der allgemeinen Streifenfahrt, etwa gegen 08:30 Uhr, wurden Einsatzkräfte des Rostocker Polizeihauptreviers auf die insgesamt fünf Sachverhalte aufmerksam. Neben zwei Gebäuden in der Augustenstraße sind durch die unbekannten Täter auch Hausfassaden in der Humboldt-, Hermann- sowie Zelckstraße beschmiert worden. Die jeweils in roter Farbe aufgebrachten Schriftzüge mit thematischem Bezug zur Antifa-Szene bedecken jeweils mehrere Quadratmeter Fläche.



Der Kriminaldauerdienst kam an allen Tatorten zum Einsatz, um Spuren zu sichern, welche im Weiteren einer Auswertung zugeführt werden. Inwieweit alle Einzeldelikte durch den oder die gleichen Täter begangen worden sind, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.



Nach einer ersten Begutachtung entstand im Zuge der Taten ein Gesamtschaden von mindestens 5.000 Euro.



