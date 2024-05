POL-HRO: Verkehrsunfall in Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Ein 57-jähriger Fahrzeugführer kollidierte am vergangenen Pfingstmontag in der Rostocker Innenstadt mit einem Baum und verletzte sich dabei leicht.



Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-Jähriger gegen 18:00 Uhr mit seinem Kia in der August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Am Vögenteich unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem, auf dem Grünstreifen befindlichen Baum. Der Pkw wurde aufgrund des Aufpralls um 180 Grad gedreht und verblieb nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn. Der 57-Jährige Mann wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr Rostock aufgenommen.



Die Fahrspur in Fahrtrichtung Am Vögenteich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell