POL-HST: Diebstahl von hochwertige E-Bike-Akkus

Am Sonntag, dem 19.05.2024 gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl von vier hochwertigen Akkus von E-Bikes in einer Tiefgarage eines Hotels in Wustrow gemeldet.



Ersten Erkenntnissen zufolge haben bisher unbekannte Täter mutmaßlich in der Zeit von Samstag, 18.05.2024 bis zum frühen Sonntagabend die Akkus von in der Summe vier Fahrrädern entwendet. Darüber hinaus wurden augenscheinlich mindestens zwei Räder auch beschädigt.



Die Polizei hat Anzeigen aufgenommen und vor Ort entsprechend Spuren gesichert.



Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



