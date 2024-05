POL-HST: Garageneinbrüche in Grimmens Dr.-Otto-Nuschke-Straße

Grimmen (ots) -



Am Sonntag (19.05.2024) gegen 9:38 Uhr wurden der Polizei mehrere Garageneinbrüche in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen haben derzeit unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (18.05.2024) 13:00 Uhr und Sonntag 9:30 Uhr fünf Garagen im Komplex der Dr.-Otto-Nuschke-Straße angegriffen.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden die Garagen gewaltsam geöffnet. Aus einer Garage wurde unteranderem ein Moped Simson S51 im Wert von etwa 2.500 Euro. Aus einer weiteren Garage wurden mutmaßlich ein Erdbohrer sowie ein Notstromaggregat im Gesamtwert von etwa 1.400 Euro entwendet.



Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Grimmen (Tel. 038326/570), jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu wenden.



Eine Garage bietet für viele Nutzer nicht nur einen praktischen Stellplatz für das Auto. Oft sind dort auch teure Fahrräder oder E-Bikes untergestellt. Außerdem sind sie zudem ein beliebter Lagerort für hochwertiges Werkzeug. Ein guter Einbruchschutz ist daher dort ebenso wichtig, wie im Haus oder der Wohnung.



Die Polizei rät mit folgenden Tipps die Sicherheit Ihrer Garage zu erhöhen:



- Die Garage durch Sicherheitskameras und/oder Bewegungsmelder

abzusichern. Eindringlinge sollten bereits möglichst früh

abgeschreckt werden, damit es gar nicht erst zu einem

Einbruchsversuch kommt.



- Das Garagentor richtig sichern: Wir empfehlen zur Sicherung der

Garage deshalb einen besonderen Blick auf das Tor zu legen.

Statt das bereits vorhandene Garagentor zu ersetzen, gibt es

einige Komponenten, die gut nachrüstbar sind. Dazu zählen

beispielsweise ein einfaches Zylinderschloss durch eine

kopiergeschützte Variante zu tauschen, ein Garagenstangenschloss

anzubringen oder bei Schwingtoren ein Aufhebelschutz, eine

Schnäpperverriegelung und robuste Beschläge zu verwenden



- Keinen Zutritt über Fenster zu ermöglichen



- Wertgegenstände abzusichern - ein abgestelltes Fahrrad auch mit

einem Fahrradschloss zu sichern. In der Garage wägen sich viele

Besitzer in Sicherheit und stellen das Rad einfach so ab.

Schaffen es Einbrecher trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in die

Garage, haben sie in diesem Fall ein leichtes Spiel.



