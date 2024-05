POL-NB: Immenser Stehlschaden bei Wohnungseinbruchdiebstahl

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.05.2024 kam zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Wredenhagen, bei welchem ein Stehlschaden von ca. 100.000EUR entstand.



Im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 13:00 Uhr verließen die beiden Bewohner das Haus und mussten nach ihrer Rückkehr feststellen, dass während ihrer Abwesenheit über ein Fenster in das Wohngebäude eingebrochen wurde. Unbekannte Täter durchsuchten anschließend die Räume und entwendeten ca. 100.000EUR Bargeld, welches durch die Geschädigten im Haus gelagert wurde. Daneben entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.



Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg kam zur Spurensuche in den Einsatz.



Personen, welche möglicherweise Hinweise zum Geschehen oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Röbel unter 039931-8480, über die Onlinewache (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



