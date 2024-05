POL-NB: Wolkenbruch sorgt für zwei Verkehrsunfälle auf der A 11

Pasewalk (LK V-G) (ots) -



Am 20.05.2024 gegen 15 Uhr kam es kurz nacheinander zu zwei

Verkehrsunfällen auf der A11 zischen der deutsch-polnischen Grenze

und dem Kreuz Uckermark aufgrund eines plötzlichen Wolkenbruchs.



Der erste Unfall geschah kurz hinter der polnisch-deutschen Grenze in

Fahrtrichtung Penkun. Die beiden Fahrzeugführer waren auf dem Heimweg

nach Kiel bzw. Berlin als es plötzlich zu einem Starkregen kam.

Dieser sorgte für sehr schlechte Sicht- und Straßenverhältnisse,

sodass ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines BMW durch nicht

angepasste Geschwindigkeit in Kombination mit ungenügendem

Sicherheitsabstand, den vorausfahrenden Toyota Yaris eines

52-Jährigen zu spät erkannte und trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung

auf den Vorausfahrenden auffuhr. Die beiden Beteiligten blieben beim

Unfall unverletzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca.

4.000 Euro.

Nur kurze Zeit später ereignete sich auf der Gegenfahrbahn der A 11

zwischen Schmölln und Penkun ein weiterer Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf aus Sachsen-Anhalt

befuhr die A 11 in Fahrtrichtung Stettin. Aufgrund von Aquaplaning

verlor dieser die Kontrolle über seinen VW, drehte sich mehrfach und

kollidierte insgesamt dreimal mit den Leitplanken an beiden

Fahrbahnrändern. Sein Fahrzeug kam anschließend auf dem

Standstreifen, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, zum Stehen. Das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der

Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer

blieb glücklicherweise unverletzt.



