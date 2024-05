POL-NB: Brand mit sehr hohem Sachschaden in Garz

Bergen/Rügen (ots) -



Am 20.05.2024 ereignete sich gegen 13:20 Uhr in der Hunnenstraße in

Garz auf Rügen aus bisher unbekannter Ursache eine Explosion in einem

Nebengelass auf einem privaten Grundstück. Daraufhin kam es auf dem

Dach und in einem Raum des Nebengelasses zum Brandausbruch.

Das Feuer griff anschließend auf Garagen und eine Ferienwohnung auf

dem Nachbargrundstück über.

Durch die Löscharbeiten der ca. 80 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren aus Garz, Groß Schoritz, Putbus, Bergen und Sehlen konnte

ein weiteres Übergreifen auf angrenzende Eigenheime verhindert

werden.



Aufgrund der Gefahr durch einen aktiven Erdgasanschlusses wurden

während des Brandes vier umliegende Gebäude mit ca. 10 Bewohnern

durch die Polizei vorübergehend geräumt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten diese Bewohner in ihre

Häuser zurückkehren. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.000EUR. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. Ein

Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell