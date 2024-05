POL-HRO: Raubstraftat durch Bildübertragung auf dem Schweriner Marienplatz aufgeklärt

Schwerin (ots) -



Am 19.05.2024 konnte gegen 23:51 Uhr durch die Polizei über die

Bildübertragung auf dem Schweriner Marienplatz eine körperliche

Auseinandersetzung festgestellt werden.

Dabei konnte beobachtet werden wie der Geschädigte, ein 41-jähriger

Deutscher, zu Boden gerissen wurde.

Eine weitere Person entnahm der am Boden liegenden Person

alkoholische Getränke.

Anschließend wurde der Geschädigte mit einem Messer bedroht.

Durch die Wegnahme der Flasche erlitt der Geschädigte eine

Schnittverletzung an der Hand.

Die beiden Beschuldigten, ein 38-jähriger Rumäne und ein 44-jähriger

Algerier, konnten im Nahbereich festgestellt und festgenommen werden.

Aufgrund der Alkoholisierung von 2,16 Promille wurde bei dem

rumänischen Beschuldigten eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Schweren

Raub aufgenommen.



Sachdienliche Hinweise zu der Tathandlung nimmt die Polizei in

Schwerin unter der TelNr.: 0385- 51802224 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der

Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt

werden.



