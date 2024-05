Christian Pegel verurteilt Angriff auf Polizeikräfte nach Hansa-Spiel

Landesinnenminister Christian Pegel verurteilt den Angriff auf Polizeibeamte durch Anhänger des F.C. Hansa Rostock nach dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn. Die Polizeikräfte wurden im Nahbereich des Stadions mit Knallkörpern beworfen, wodurch sechs Polizeibeamte sowie ein Vereinsmitarbeiter Knalltraumata erlitten.

„Unsere Polizisten sind eine der wichtigsten Instanzen, damit wir alle ungestört und friedlich unterschiedlichste Veranstaltungen erleben können. Zudem sorgen Sie tagtäglich in unseren Städten und Gemeinden dafür, dass jeder Einzelne sich sicher fühlen kann. Bei allem Frust und Ärger über den sportlichen Abstieg, ist solch ein Verhalten nicht zu entschuldigen und absolut inakzeptabel. Hier wurde die aktuelle Situation für ungehemmte Gewalt an diejenigen, die für Sicherheit auf unseren Straßen sorgen, missbraucht“, so Christian Pegel und:

„Den verletzten Polizeibeamten – wie auch dem Mitarbeiter des F.C. Hansa – wünsche ich schnelle und gute Genesung. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, müssen und werden dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich erwarte auch von den Vereinsverantwortlichen, dass dieser Vorfall mit aller Konsequenz aufgearbeitet wird.“

Weitere Informationen zu dem Sachverhalt können Sie der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock entnehmen: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=201245&processor=processor.sa.pressemitteilung